Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Motorrad landet in Hecke

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) In Bünde mussten Polizeibeamte am Montagmorgen (24.4.) einen Verkehrsunfall auf der Breedestraße aufnehmen. Bei Eintreffen der Beamten stand der schwarze Golf einer 47-Jährigen aus Bünde direkt im Kreuzungsbereich mit der Straße zur Wilhelmshöhe und ein Motorrad Yamaha stand seitlich in einer Hecke im Unfallbereich. Die Unfallermittlungen vor Ort ergaben, dass 47-Jährige mit ihrem Golf auf der Breedestraße gegen 09.35 Uhr in Richtung Holser Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich mit der Wilhelmshöhe übersah sie dann den von rechts kommenden 16-Jährigen aus Bünde, der mit seinem Motorrad in Richtung Jahnstraße unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeug, wodurch der Motorradfahrer anschließend erst in der anliegenden Hecke zum Stehen kam. Er wurde im Beinbereich schwer verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfall wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell