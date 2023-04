POL-SO: Einbruch

Soest (ots) - Am Freitag führte der Verkehrsdienst in Soest zusammen mit dem Bezirksdienst Soest, in der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr einen "Be-Checked" -Einsatz im Bereich der Schulen im Soester Innenstadtbereich durch. Bei diesem Einsatz, der regelmäßig stattfindet, wurden die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des verkehrssicheren Zustandes kontrolliert. Etwa 100 Räder wurden in Augenschein genommen. Erfreulicherweise befanden sich nahezu sämtliche ...

