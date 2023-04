Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zahlreiche Anrufe "falscher" Polizeibeamter

Kreis Soest (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es kreisweit in mindestens elf Fällen zu Anrufen dreister Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer erzählten die bekannte Geschichte, dass angeblich ein Einbruch in die Wohnung oder das Haus unmittelbar bevorstehe und dass bei den Nachbarn bereits eingebrochen worden sei. Dort habe man einen Notizzettel mit den zukünftigen Opfern gefunden. Die Betrüger versuchten die Senioren dazu zu bringen, Angaben zu vorhandenen Wertgegenständen und Bargeld im Hause zu machen In allen Fällen blieben die Täter jedoch erfolglos. Die Angerufenen wurden im Verlauf des Gesprächs misstrauisch und beendeten das Telefonat. Die Polizei rät: Geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell