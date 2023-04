POL-SO: "Be-Checked" - Einsatz

Soest (ots) - Am Freitagabend wurde die Polizei zu einem Pkw-Aufbruch in der Osthofen-Thomä-Wallstraße, in Höhe der Hausnummer 4 gerufen. An einem Peugeot wurde zunächst die Scheibe eingeschlagen und anschließend eine darin befindliche Handtasche entwendet, in der sich auch ein Mobiltelefon befand. Eine umgehende Ortung führte die Beamten zu einem 29-jährigen, derzeit in Soest lebenden Tatverdächtigen. Nach kurzer ...

