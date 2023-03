Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rote Ampel missachtet

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Renault-Transporters fuhr gegen 15:40 Uhr auf der B 7 aus Weimar kommend in Richtung Erfurt. An der Kreuzung zum Gewerbe- gebiet / Stangenallee bog zu diesem Zeitpunkt ein Lkw Mercedes mit Anhänger aus dem Gewerbegebiet kommend in Richtung Erfurt ab. Laut Zeugenaussagen ignorierte der Transporter-Fahrer die für seine Fahrtrichtung rote Ampel und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des abbiegenden Lkw. Hierbei verletzte sich der Verursacher leicht am Rücken und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden am Transporter beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

