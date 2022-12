Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Hillscheid (ots)

Ein 23jähriger fuhr am Samstagmorgen mit seinem PKW die L 309 von Hillscheid in Richtung Neuhäusel. Nähe der Hüttenmühle, kam er aufgrund nicht angepasster Fahrweise in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Beide wurden in naheliegende Krankenhäuser zur ärztlichen Nachschau verbracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell