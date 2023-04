Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Rasierklingen und Kosmetikartikel entwendet

Herford (ots)

(jd) Beamten der Kreispolizeibehörde Herford fiel gestern (25.4.) gegen 16.30 Uhr in der Nähe eines Verbrauchermarktes an der Tribenstraße ein Fahrzeug mit mehreren Insassen auf, das mehrfach im rückwärtigen Bereich des Marktes rangierte. Im weiteren Verlauf fuhr das Auto Richtung Autobahnzubringer, wo die Besetzung eines Streifenwagens an einem Pendlerparkplatz eine Kontrolle durchführte. Bei den Fahrzeuginsassen handelt es sich um drei Männer im Alter von 34, 36 und 38 Jahren, die keinen festen Wohnsitz haben. Sie führten unter anderem 65 Packungen Rasierklingen namhafter Hersteller sowie weitere Kosmetikartikel mit sich, über die sie keinen Eigentumsnach erbringen konnten. Der Warenwert liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Die Beamten suchten daraufhin das Geschäft in der Tribenstraße auf. Hier stellten Mitarbeiter fest, dass einige der genannten Artikel aus dem dortigen Sortiment stammten. Bei Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras stellten die Beamten fest, dass die Männer gegen 15.50 Uhr den Markt mit Rucksäcken betraten. Zwei Personen kauften Artikel von geringem Wert, mutmaßlich um die Kassiererin abzulenken, während die dritte Person das Geschäft ohne etwas zu bezahlen verließ. Der 34-Jährige und der 36-Jährige sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Männer dem Gewahrsam zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Ladendiebstahl als Bandendiebstahl übernommen.

