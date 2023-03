Polizei Hamburg

POL-HH: 230329-3. Seniorin bei Wohnungsraub verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.03.2023, 01:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Marienthal, Asmusweg

Nachdem in der Nacht zu Dienstag in das Haus einer 84-Jährigen in Marienthal eingebrochen und die Frau hierbei leicht verletzt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Passant informierte die Polizei, nachdem er gestern Morgen Hilferufe aus dem Einfamilienhaus wahrgenommen hatte. Wenig später eintreffende Beamte des Polizeikommissariats Wandsbek (PK 37) verschafften sich Zutritt zu dem Haus und trafen im Obergeschoss auf die Seniorin.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich zwei Unbekannte gegen 01:00 Uhr offenbar durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und die 84-Jährige im Schlaf überrascht hatten. Nachdem sie der Aufforderung zur Herausgabe von Wertgegenständen nachgekommen war, schlossen die beiden Einbrecher die Frau ein und flüchteten mit Beute im mittleren fünfstelligen Bereich in unbekannte Richtung. Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- männlich - circa 180 cm groß - schlank - dunkle Augen, lange Wimpern - komplett dunkel gekleidet - trug eine schwarze Sturmmaske und schwarze Gummihandschuhe - sprach gutes Deutsch + Slawisch (evtl. Russisch)

Tatverdächtiger 2:

- männlich - circa 170 cm groß - komplett dunkel gekleidet - trug eine schwarze Sturmmaske und schwarze Gummihandschuhe - sprach Slawisch (evtl. Russisch) - auffällig geduckte Körperhaltung

Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen.

Während der Tat erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun durch das LKA 19 (Spezielle Einbruchskriminalität, "Castle") fortgeführt werden.

Zeugen, die in der Nacht von Montag zu Dienstag rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell