Polizei Hamburg

POL-HH: 230328-1. Holocaustüberlebender hält Zeitzeugenvortrag am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hamburg-Ohlsdorf - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 29.03.2023, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr Ort: Albert-Schweitzer-Gymnasium, Struckholt 27, 22377 Hamburg

Am morgigen Mittwoch berichtet ein Holocaust-Überlebender am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Ohlsdorf von seinen persönlichen Erlebnissen während der NS-Zeit. Der Polizeipräsident hält eine Begrüßungsrede, Nachwuchskräfte der Polizei gehören zum Zuhörerkreis.

Der heute 93-jährige Ivar Buterfas-Frankenthal, aufgewachsen als Sohn einer christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters, überlebte den Holocaust nur knapp. Er hat sich der Erinnerungsarbeit verschrieben und schon unzählige Zeitzeugenvorträge gehalten.

Gastgeber des morgigen Vortrags am Albert-Schweitzer-Gymnasium ist der dortige Schulleiter, Herr Matthias Schieber.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer wird eine Begrüßungsrede halten.

Neben etwa 250 Schülerinnen und Schülern der zehnten und elften Klassen gehören auch etwa 100 Nachwuchskräfte der Polizei zum Kreis der zuhörenden Personen.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind zu dem Zeitzeugenvortrag herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell