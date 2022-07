Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinkraftrad ohne Führerschein gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Einer Funkstreife fiel am Sonntag, 24.07.2022, gegen 23.40 Uhr im Kohnser Weg ein Kleinkraftrad auf, dass recht zügig unterwegs war. Schließlich wurde die 17 Jahre alte Fahrerin aus Einbeck in der Straße Am Schwimmbad angehalten und kontrolliert. Sie händigte den Beamtinnen die Fahrzeugpapiere und eine Mofaprüfbescheinigung sowie eine Bescheinigung darüber, dass das Fahrzeug als Mofa auswies, aus. Aufgrund der vorherigen Feststellungen in Bezug auf die gefahrene Geschwindigkeit, wurde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Diese ergab eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 41 km/h, so dass das Mofa als Kleinkraftrad einzustufen ist und damit führerscheinpflichtig wird. Einen Führerschein konnte die junge Frau allerdings nicht vorweisen. Es wurde ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell