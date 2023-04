Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Schule - Unbekannte entwenden Drucker und Kaffeemaschine

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Schule an der Straße Finkenbusch bemerkte am Dienstag (25.4.) gegen 6.30 Uhr ein demoliertes Fenster. Der oder die unbekannten Täter gingen das Scheibenglas augenscheinlich gewaltsam an, um dann durch ein entstandenes Loch das Fenster öffnen zu können. Auf diesem Wege gelangten sie in das Gebäude, wo sie das Lehrerzimmer auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme entwendeten sie von dort einen Drucker und eine Kaffeemaschine. Inwieweit weitere Wertgegenstände fehlen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Zuge der Anzeigenaufnahme gab eine Zeugin gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie am Vorabend gegen 19.00 Uhr drei männliche Jugendliche im Bereich der Schule gesehen hat. Ob diese mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

