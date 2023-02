Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 18-jährige Ladendiebin gestellt: Versuchter Diebstahl von Bekleidung im Wert von mehr als 200 Euro

Saalfeld (ots)

Eine 18-Jährige wurde gestern Nachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Oberen Straße in Saalfeld beim Ladendiebstahl erwischt. Die junge Frau hatte, so bemerkte es eine Zeugin, mit einer Schere die Preisschilder von verschiedenen Bekleidungsstücken entfernt und diese angezogen. Als die nunmehr Beschuldigte den Kassenbereich durchlief, ohne die Ware zu zahlen, wurde sie gestoppt und muss sich nun strafrechtlich verantworten. Der Warenwert betrug über 200 Euro, die Bekleidung wurde dem Geschäft wieder übergeben.

