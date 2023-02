Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrskontrollen/ Geschwindigkeitsüberwachungen

Saalfeld/ Kaulsdorf (ots)

Im Laufe des gestrigen Donnerstags wurden durch Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld mehrere Kontrollstellen in Saalfeld und Kaulsdorf betrieben und Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Im Bereich der Kulmbacher Straße sowie der Reschwitzer Straße gab es über die Nachmittagsstunden keine Beanstandungen in punkto Geschwindigkeit bei den Kontrollierten zu vermelden. Jedoch wurden einige Verkehrsteilnehmer aufgrund Handynutzung, nicht angelegter Sicherheitsgurte etc. namentlich erfasst und müssen mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Darüber hinaus muss der eine oder andere noch einmal polizeilich vorstellig werden, da auch aus verschiedenen Gründen sogenannte Mängelscheine an die Fahrer ausgegeben wurden. Auch in Kaulsdorf wurden am Nachmittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Mehrere Fahrer wurden auch hier aufgrund der verschiedensten Beanstandungen erfasst- neben ausgegebenen Mängelscheinen wurden auch einige Verwarngelder erhoben. Insgesamt kann jedoch festgestellt werden, dass sich der Großteil der Kontrollierten aus verkehrsrechtlicher Sicht regelkonform verhalten hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell