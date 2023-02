Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Viele "Temposünder" bei Geschwindigkeitsmessung

Rudolstadt (ots)

Im Laufe des gestrigen Mittwochs wurden viele "Temposünder" in Rudolstadt erwischt. Nachdem es zu Beschwerden kam, wonach mehrere Verkehrsteilnehmer nach der "Blitzersäule" an der Ankerwerkskreuzung beschleunigen würden, wurde in Absprache mit der Stadt eine entsprechende Geschwindigkeitsmessung hinter der zum gestrigen Zeitpunkt abgeschalteten "Blitzersäule" durchgeführt. In Richtung Zentrum durchliefen über 4200 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 50 km/h. Es wurden 52 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. 17 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeldgeldverfahren rechnen. Die schnellste, gemessene Geschwindigkeit betrug 101 km/h, sodass der Fahrer entsprechend mit einem Fahrverbot rechnen muss.

