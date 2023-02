LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einem Kind

Sonneberg (ots) - In Sonneberg hielt am gestrigen Nachmittag eine 22-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt im Bereich der Bettelhecker Straße. Ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw übersah das vor ihm angehaltenen Fahrzeug und es kam zu einem Auffahrunfall. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

