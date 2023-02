Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: SUV-Fahrer kommt von Straße ab und landet auf Leitplanke

B90n/ Schaala (ots)

Ein nicht alltägliches Unfall-Schadensbild erwartete die eingesetzten Beamten heute Morgen auf der Bundesstraße 90(n). Ein 36-Jähriger war mit seinem SUV-Ford kurz vor 06:00 Uhr von Schaala kommend in Richtung Groschwitz unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann dann von der Straße ab, sodass sein PKW sich drehte und seitlich auf die beginnende Leitplanke auffuhr. Schließlich kam das Auto dann im 4. Abteil der Leiplanke zum Stehen, die Reifen teilweise in der Luft hängend. Der 36-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und kümmerte sich eigenständig um die Bergung seines Autos. Sowohl am PKW als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell