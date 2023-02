Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Rudolstadt (ots)

Am 07.02.2023 wurde im Zeitraum von 06:15 Uhr bis 17:00 Uhr ein blauer Seat an der Fahrerseite beschädigt. Der Seat stand in Rudolstadt in der Jenaischen Straße auf Höhe Hausnummer 107d. Die Art der Beschädigung deutet auf einen Verkehrsunfall hin. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell