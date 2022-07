POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Verursacherin entfernt sich vom Unfallort +++ Zeuge sorgt für schnelle Ermittlung

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 17. Juli 2022, gegen 21:10 Uhr, kam es am Mittelweg in Nordenham zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun den Verursacher, der im Anschluss an den Unfall Drohungen ausgesprochen hat. Ein 15-jähriger Nordenhamer stand mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerampel in Höhe der Albert-Schweitzer-Straße und wollte den Mittelweg ...

mehr