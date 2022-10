Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am vergangenen Sonntag brachen unbekannte Täter zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Hertz-Straße ein. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Dort entwendeten sie Modeschmuck und einen hochwertigen Ring. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt der Tat im Haus, bemerkten den Einbruch allerdings nicht. Erst später riefen sie die Polizei.

An der Hohe Straße versuchten Einbrecher am Samstag zunächst eine Fensterscheibe einzuschlagen. Als dies misslang schlugen sie eine Terrassentür ein und betraten das Haus. Zwischen den Morgen- und Abendstunden durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Täterhinweise liegen nicht vor.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster griffen unbekannte Täter, um sich einen Weg in die Räumlichkeiten einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tannenstraße zu verschaffen. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen mit Schmuck, Bargeld und einer Spielekonsole unerkannt.

Bottrop:

Auf einer Baustelle an der Einbleckstraße sind mehrere Maschinen entwendet worden. Der Diebstahl könnte bereits einige Tage zurückliegen. Zuletzt wurden die Geräte am Montag, den 10. Oktober, gegen 16 Uhr, gesehen. Am heutigen Montagmorgen fiel auf, dass diverse Maschinen fehlen. Die Täter nahmen unter anderem eine Kettensäge, einen Asphaltschneider und eine Motorflex mit.

Kupfer- und Messingteile entwendeten Unbekannte von einem Werksgelände an der Raiffeisenstraße. Sie kletterten durch ein Fenster in die Halle und schritten zur Tat. Tatzeit: Freitagabend bis Samstagmorgen.

Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Pastor-Dahlmann-Straße. In der Zeit von Samstagnachmittag und Sonntagmorgen durchsuchten sie vereinzelte Räume nach Wertgegenständen. Sie entkamen unerkannt mit Schmuck, darunter zwei hochwertige Armbanduhren.

An der Horster Straße brachen Unbekannte in ein Büro ein. Sie entwendeten zwischen dem 12.10. und dem 16.10. diverse technische Geräte und Dokumente. Nähere Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Datteln:

Unbekannte Täter brachen in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Heinrich-Holtkamp-Straße ein. Der Hauseigentümer bemerkte den Einbruch am Freitag und informierte die Polizei. Der Tatzeitraum könnte länger zurück liegen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Haus. Sie entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Straße Im Silvertbruch verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 0.05 Uhr. Die Täter schlugen ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes ein und gelangten so in das Haus. Entwendet wurde Schmuck.

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus an der Wilhelmstraße ein. Sie beschädigten den Schließzylinder und brachen die Tür auf. Mit einem Tresor flüchteten sie unerkannt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Freitag (14.15 Uhr) und Samstag (07.30 Uhr).

Am Fuchsweg hebelten unbekannte Täter am Freitag, zwischen 18 Uhr und 22.20 Uhr, ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Mit Schmuck und Bargeld verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Gladbeck:

Unbekannte brachen am Freitag, zwischen 07:20 Uhr und 11:25 Uhr, in eine Garage an der Zweckeler Straße ein. Aus der Garage nahmen sie eine Modellautosammlung mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800 2361 111.

