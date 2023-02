Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt unter Einsatz des Polizeihubschraubers

Saalfeld (ots)

In der zurückliegenden Nacht wollten Beamten der Saalfelder Polizei einen PKW im Kreisverkehr in der Pößnecker Stra0ße kontrollieren. Bei Erkennen des Funkstreifenwagens trat der Fahrer die Flucht an und fuhr in Richtung Bahnhof davon. Dort sprangen sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer aus dem Auto und flüchteten unerkannt zu Fuß. Zum Auffinden der Personen wurde auch ein Polizeihubschrauber mit eingesetzt, jedoch konnten die beiden schwarz gekleideten Männer trotz intensiver Maßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Der zurückgelassene PKW sowie das angebrachte, jedoch gefälschte, Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

