POL-BS: Autobahnpolizei nimmt flüchtigen Autodieb fest

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Schapen 05.-07.11.2022 Am Wochenende brachen bislang Unbekannte in eine Werkstatt ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Freitagnachmittag verließen die Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt zum Feierabend die Räumlichkeiten und verschlossen diese. Erst als sie am Montagmorgen zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest und alarmierten die Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen ...

