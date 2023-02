Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Agrargenossenschaft- Zeugen gesucht

Uhlstädt-Kirchhasel/ Catharinau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zum Gelände der Agrargenossenschaft in Catharinau. Anschließend betraten der/die Täter das Verwaltungsgebäude über ein Fenster, durchwühlten Büroräume und stahlen schließlich Bargeld in noch nicht abschließend bekannter Höhe. Vor Ort wurde eine Spurensuche und -sicherung durchgeführt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich an die Saalfelder Polizei.

