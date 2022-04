Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Haushaltsunfall in Vogelwohnung - Celler Feuerwehr rettet Spatz!

Celle

Am Freitag wurde die Ortsfeuerwehr Westercelle zu einer Tierrettung in die Dehwinkelstraße alarmiert. Ein Spatz hatte sich in seinem eigenen Nest verfangen und hing beim Eintreffen der Einsatzkräfte kopfüber am Giebel eines Wohnhauses. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde eine Steckleiter in Stellung gebracht, um dem hilflosen Tier zu helfen. Benötigt die Feuerwehr sonst oft großes technisches Gerät, war hier filigranes Arbeiten gefordert. Mit einer Nagelschere, die nicht zur Standardausrüstung eines Feuerwehrfahrzeuges gehört, wurde der Spatz aus seiner misslichen Lage befreit und anschließend in die Freiheit entlassen

