Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - 50-jähriger Fiat-Fahrer kollidiert mit BMW

Löhne (ots)

(jd) Gegen 7.50 Uhr ereignete sich am Dienstag (25.4.) ein Verkehrsunfall im Bereich Badeweg / Schäferweg. Ein 55-jähriger Löhner fuhr mit seinem BMW auf dem Badeweg in Richtung Osterfeldweg. Zeitgleich fuhr ein 50-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Fiat auf dem Schäferweg in Richtung Alte Werster Straße. Auf Höhe des Badewegs setzte der Mann seine Fahrt daher geradeaus fort, übersah dabei jedoch augenscheinlich den von rechts kommenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fiat-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 7000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell