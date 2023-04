Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - Herforder fährt ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Mittwoch (26.4.) gegen 16.00 Uhr einen Mercedes in der Straße Meisenpfad. Am Steuer saß ein 26-jähriger Herforder, der sogleich einräumte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei einer Recherche in den polizeilichen Systemen fest, dass die an dem Mercedes angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgestellt wurden. Der 26-Jährige gab dazu an, er habe diese Kennzeichen gefunden und dann einfach an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug angebracht. Die Kennzeichen sowie der Mercedes, über den der Herforder keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurden sichergestellt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

