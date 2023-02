Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ein Tatverdächtiger nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Worms (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizeiinspektion Worms am Samstag, 25.02.2023 gegen 21:45 Uhr, über eine männliche Person in Kenntnis gesetzt, welche im Kirschgartenweg in einem dort befindlichen Baucontainer wühlen und dadurch den Anschein erwecken würde daraus Gegenstände zu entwenden.

Durch die eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte eine dunkel gekleidete männliche Person festgestellt werden, welche in einem Baucontainer stand und dessen Inhalt durchwühlte.

Beim Erblicken der Streifenwagenbesatzung rannte die männliche Person davon und ergriff die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Täter schlussendlich stellen und festnehmen.

Der Beschuldigte wurde zunächst auf die Polizeiinspektion Worms verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Weitere Zeugen, welche im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell