Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schockanruf führte fast zum Erfolg

Worms (ots)

Fast hätte ein Anruf einer falschen Polizeibeamtin am gestrigen Mittwoch Erfolg gehabt. Gegen 11 Uhr wurde eine 70-jährige Seniorin aus Worms von der Betrügerin angerufen. Diese behauptete, dass die Tochter der 70-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine schwangere Frau getötet habe. Aus diesem Grund sei eine Kaution in Höhe von 39.000 Euro fällig. Die 70-jährige übergab das Telefon daraufhin ihrem 42-jährigen Sohn. Auf Seiten der Betrüger wurde das Gespräch nun von einer angeblichen Staatsanwältin weitergeführt. Im weiteren Verlauf wurden beiden zur Verschwiegenheit angehalten und zur Bank geschickt. Mutter und Sohn folgten den Anweisungen und ließen sich das Bargeld bei deren Hausbank auszahlen. Die Übergabe sollte erst beim Amtsgericht Worms, dann plötzlich am Neumarkt erfolgen. Das Gespräch wurde schließlich von einem angeblichen Richter übernommen. Diese versuchte den 42-Jährigen zum Obermarkt zu schicken, während seine Mutter auf dem Neumarkt bleiben sollte. Gerade als den beiden ohnehin Zweifel kamen, meldete sich die richtige Tochter bzw. Schwester bei dem 42-Jährigen und der Betrug klärte sich in letzter Minute auf.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei wird niemals dazu auffordern, eine Kaution zu zahlen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Rufen Sie ihre Angehörigen an und vergewissern sie sich, dass es ihnen gut geht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

