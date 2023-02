POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Bedrohung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Tatzeitraum vom 05.02.2023 bis 06.02.2023 in eine Wohnung in der Pfalzgrafenstraße ein. Aus dem Innern wurden mehrere Schlüssel und eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: ...

mehr