POL-PPRP: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots) - Zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen kam es am 06. und 07.02.2023 in Ludwigshafen. In der Zeit vom 06.02., 14 Uhr bis 07.02.2023, 7 Uhr, verunstaltete ein Unbekannter einen geparkten Transporter mit brauner Sprühfarbe in der Benckiserstraße. Am 07.02.2023, zwischen 16 Uhr und 21:45 Uhr, schlug eine ebenfalls nicht bekannte Person die Heckscheibe eines in einer Tiefgarage ...

