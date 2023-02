Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen kam es am 06. und 07.02.2023 in Ludwigshafen. In der Zeit vom 06.02., 14 Uhr bis 07.02.2023, 7 Uhr, verunstaltete ein Unbekannter einen geparkten Transporter mit brauner Sprühfarbe in der Benckiserstraße. Am 07.02.2023, zwischen 16 Uhr und 21:45 Uhr, schlug eine ebenfalls nicht bekannte Person die Heckscheibe eines in einer Tiefgarage in der Heinigstraße geparkten Autos ein.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell