POL-PPRP: Fahranfänger zu schnell unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute (08.02.2023), gegen 1.30 Uhr, ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus Am Koschatplatz in Brand. Das Feuer beschädigte auch ein Teil der Hausfassade. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

