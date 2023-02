POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) - Weil ein 69-jähriger Autofahrer am Montag (06.02.2023, 11 Uhr) in der Ludwig-Guttmann-Straße unbedingt einen Parkplatz haben wollte, wurde eine 43-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Sie hatte den Mann darauf aufmerksam gemacht, dass bereits ein anderes Auto in die Parklücke fahren wollte. Der 69-jährige Autofahrer setzte seine Fahrt fort, touchierte die Frau dabei am Knie und drängte sie langsam fahrend zurück bis er in der Parklücke stand. ...

mehr