POL-OF: Zeugen nach Unfall mit Streifenwagen gesucht; Wer sah die Auseinandersetzung im Einkaufszentrum? und mehr

Bereich Offenbach

1. Zeugen nach Unfall mit Streifenwagen gesucht - Offenbach

(cl) Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz nach einem Unfall am Dienstagabend mit einem Streifenwagen. Um 18.30 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung die Waldstraße in Richtung Innenstadt. Die Polizeibeamten waren hierbei zu einem dringlichen Einsatz unterwegs. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer aus Offenbach fuhr in diesem Moment die Gustav-Adolf-Straße in Richtung Lindenstraße. Nach ersten Erkenntnissen soll der Polizei-Mercedes Vito bei Rot anzeigender Ampel unter Inanspruchnahme von Sondersignalen in den Kreuzungsbereich Waldstraße / Gustav-Adolf-Straße gefahren sein. Im gleichen Moment fuhr auch der Offenbacher in die Kreuzung, wo es so dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch den Aufprall stieß der Streifenwagen im Anschluss gegen einen geparkten Nissan und der Mercedes gegen eine Hauswand. Der Offenbacher sowie die beiden Polizeibeamten wurden leichtverletzt in eine Klinik eingeliefert. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Polizeistation Hanau I hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Trickdiebe gaben sich als Handwerker aus - Neu-Isenburg

(jm) Unter dem Vorwand Handwerker zu sein, ergaunerten zwei Männer am Dienstagnachmittag in der Hugenottenallee (160er-Hausnummern) Bargeld bei einer Seniorin. Das Duo gaukelte gegen 15.15 Uhr einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen und verschafften sich Zugang zur Wohnung. Während einer der Männer die Frau ablenkte, durchsuchte der Komplize das Wohnzimmer. Anschließend verschwanden die beiden Täter mit ihrer Beute. Beide Männer sind 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur. Die Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Zeugensuche nach versuchtem Raub - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Nach einem versuchten Raub auf einen Discounter in der Frankfurter Straße (80er-Hausnummern) am Dienstagabend sucht die Polizei einen etwa 1,80 Meter großen Maskierten. Dieser betrat gegen 21.45 Uhr den Verkaufsraum, ging gezielt zur einzig besetzten Kasse und forderte den Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe des Geldes auf. Eine Angestellte, die sich ebenfalls im Kassenbereich aufhielt, wurde im weiteren Verlauf von dem etwa 1,80 Meter großen Unbekannten, der mit einer grünen Jacke sowie einer grauen Jogginghose bekleidet war, geschlagen. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu; zudem wurde die Brille der Angestellten beschädigt. Letztlich floh der etwa 20 Jahre alte Räuber ohne Beute aus dem Laden und machte sich davon. Möglicherweise nutzte der Täter ein Fahrzeug zur Flucht, da aus dem Markt heraus kurz nach dem versuchten Raub ein Motorengeräusch wahrgenommen wurde. Die Kriminalpolizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah die Auseinandersetzung im Einkaufszentrum? - Hanau

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag im Einkaufszentrum in der Straße "Im Forum". Gegen 16.45 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein Mann mit seiner Begleiterin in der Einkaufspassage unterwegs, als ihn zunächst zwei Männer ansprachen und offenbar festhielten. Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen gekommen sein. Nach dem Eingreifen der Begleiterin, eines noch unbekannten Passanten sowie weiteren Personen, entfernten sich die beiden Männer. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei bittet nun insbesondere die unbekannten Passanten sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Offenbach, 11.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

