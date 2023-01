Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallbeteiligter schwer verletzt; Vermisste ist wieder da; Altmetalldiebe bedienen sich - Maintal

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallbeteiligter schwer verletzt - Rödermark/Bundesstraße 45

(fg) Auf der Bundesstraße 45 im Bereich der Anschlussstelle Rödermark-Urberach ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall, wobei eine 22 Jahre alte Fiat-Fahrerin schwer und ein 37 Jahre alter Volvo-Fahrer leicht verletzt wurde; insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Gegen 18.20 Uhr befuhr die 22-Jährige in ihrem Kleinwagen den Zubringer der Bundesstraße 45 von Urberach kommend, verlor nach ersten Erkenntnissen in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in der Folge in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Volvo V60, an dessen Steuer ein 37 Jahre alter Mann aus Langen saß. Die 22-Jährige aus Lützelbach (Odenwaldkreis) kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Langener kam zur weiteren medizinischen Begutachtung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Anschlussstelle war zwischen 18.40 und 22 Uhr voll gesperrt. Die beiden Wagen wurden abgeschleppt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Vermisste ist wieder da - Rodgau/Dietzenbach

(fg) Die seit dem 3. Januar vermisste 25-Jährige aus Rodgau ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Bereich Main-Kinzig

1. Altmetalldiebe bedienen sich - Maintal / Dörnigheim

(ap) Den Zeitraum der letzten zwei Wochen nutzten unbekannte Täter, um sich Zutritt in ein leerstehendes Einkaufscenter in der Wingertstraße zu verschaffen. Dort stahlen sie mehrere hundert Kilo Kupferkabel. Es ist nicht auszuschließen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug bereitgestellt und genutzt wurde. Der Wert des Altmetalls wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Bereich der 30er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Offenbach, 10.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell