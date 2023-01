Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vier Leichtverletzte in der Maybachstraße - Rödermark; Zeugensuche nach Raub auf Tankstelle - Nidderau

Bereich Offenbach

1. Vier Leichtverletzte in der Maybachstraße - Rödermark

(cl) Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr gemeinsam in die Maybachstraße aus. Zuvor wurde der Rettungsdienst in das Mehrfamilienhaus gerufen. Dort angekommen sprangen die vom Rettungsdienstpersonal mitgeführten Gaswarngeräte an, was die Hinzuziehung der Feuerwehr und Polizei zur Folge hatte. Insgesamt betreute der Rettungsdienst vier Leichtverletzte, die zum Teil zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus kamen. Die genaue Ursache wird nun untersucht; ein technischer Defekt an der Heizungsanlage kann in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche nach Raub auf Tankstelle - Nidderau/Windecken

(fg) Ein etwa 1,80 Meter großer sowie maskierter Räuber hat am Sonntagabend eine Tankstelle in der Eugen-Kaiser-Straße (40er-Hausnummern) in Windecken überfallen. Gegen 21.30 Uhr betrat der mit einer blauen Hose und einer schwarzen Jacke gekleidete Unbekannte den Verkaufsraum und forderte einen Angestellten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Geldes aus der Kasse auf. Letztlich griff der Unbekannte selbst in die Kasse und entnahm das darin befindliche Geld. Mit seiner Beute rannte der Tankstellenräuber in Richtung des Sportplatzes davon. Zudem trug der Mann einen Schal, welchen er bei der Tatausführung ins Gesicht gezogen hatte. Die Fahndung nach dem Unbekannten führte bislang zu keiner Festnahme. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

