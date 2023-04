Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugin bemerkt Sachbeschädigung - Jugendliche sprühen Graffitis auf Wände

Löhne (ots)

(jd) Gegen 19.20 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin gestern (27.4.) zwei schwarz gekleidete Jugendliche, die mehrere Spraydosen mit sich führten. Die beiden bis dahin Unbekannten sprühten dann auf Wänden an der Tonwerkstraße Graffitis auf. Die Zeugin verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die von der Zeugin beschriebenen Personen an der Tonwerkstraße fest, die beide zu Fuß in Richtung Wallrücker Bahnweg liefen. Die beiden Jugendlichen, bei denen es sich um einen 15 und einen 16 Jahre alten Löhner handelt, hatten mehrere Spraydosen in verschiedenen Farben bei sich, außerdem befanden sich Farbreste an ihren Händen. Vorlagen, die die beiden bei sich trugen, stimmten zudem mit den Motiven frischer Graffitis an der Autobahnunterführung an der Tonwerkstraße überein. Die Erziehungsberechtigten des 15 und des 16-Jährigen wurden über den Sachverhalt informiert und die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Spraydosen, die beide bei sich trugen, wurden durch die Beamten sichergestellt.

