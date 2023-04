POL-NB: Abkommen von der Fahrbahn - Verkehrsunfall mit Personenschaden

PR Ueckermünde (ots) - Am 09.04.2023, um 15:35 Uhr, ereignete sich in der Dorfstraße in 17373 Ueckermünde/ OT Bellin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Renault beabsichtigte auf ein Grundstück einzufahren und hielt dazu auf der Fahrbahn an. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW erkannte die Situation und ...

