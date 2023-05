Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kollision beim Vorbeifahren- Motorroller stürzt

Kirchlengern (ots)

(sls) Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntagabend in Kirchlengern auf der Neuen Straße. Gegen 18.45 Uhr befand sich ein 26-Jähriger aus Bünde mit seinem silbernen Mercedes Benz auf der Neuen Straße in Richtung Klosterbauerschafter Straße. Hinter dem Mercedes befand sich ein 65-Jähriger aus Rödinghausen und einem 13-Jährigen Sozius auf seinem roten Motorrad der Marke Heinkel. In Höhe der Einmündung in den Ellern, beabsichtigte der Bünder nach links in diese abzubiegen. Hierzu verlangsamte er die Geschwindigkeit und fuhr leicht nach rechts. Der Motorradfahrer versuchte daraufhin an dem Mercedes links vorbeizufahren, als dieser plötzlich nach links zum Abbiegevorhaben weiterfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch das Motorrad auf die Seite kippte. Der 65-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und ambulant vor Ort ärztlich versorgt. Der Sozius blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehr Kirchlengern wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut.

