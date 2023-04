Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall mit hohem Blechschaden

Polizei sucht Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs (12.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit insgesamt rund 15.000 Euro Schaden ist es am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen" gekommen. Eine 49-jährige Toyota Yaris-Fahrerin fuhr in Richtung Villingen. An der durch eine Ampel geregelte Kreuzung zur Straße "Drachenloch" stieß sie mit einem Audi Q5 eines 55-Jährigen zusammen, der in Fahrtrichtung Schwenningen auf den Nordring einbog. Beide Beteiligten behaupten, jeweils bei "Grün" auf die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und dadurch zur Aufhellung des Unfallhergangs beitragen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell