POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (12.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Rottweiler Straße einen Unfall verursacht. Ein 68-jähriger Renault Modus-Fahrer fuhr stadteinwärts und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes CLA einer Autovermietung. Die Polizei konnte beim Fahrer eine alkoholische Beeinflussung feststellen, was ein Alkoholtest mit einem Wert von rund 2 Promille unterlegte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Den Gesamtsachschaden an beiden Autos schätzten sie auf etwa 11.000 Euro

