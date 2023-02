Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 13. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Verkehrsunfall

Sonntag, 12.02.2023, gegen 05:50 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ereignete sich in Schöppenstedt, Stobenstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem vier Autos beschädigt worden sind und der Unfallfahrer zunächst geflüchtet war. Demnach kam der Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort parkenden PKW. Dieser PKW wurde auf einen weiteren PKW und dieser wiederum auf einen vierten PKW geschoben. Nach Zeugenaussagen verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle zu Fuß. Der mutmaßliche 30-jährige Unfallverursacher konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 30-Jährigen fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro, ein Auto musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell