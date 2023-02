Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 10. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Unbekannte Täter versuche in Häuser einzubrechen

Donnerstag, 09.02.2023

Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Salzgitter Lichtenberg, Gödebusch, einzubrechen. Der Versuch die Türen oder Fenster aufzuhebeln misslang jedoch offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. Auch in Salder, Holzwiesenweg, scheiterten der oder die Täter an der Terrassentür. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

