Peine

Wolfenbüttel vom 10.02.2023:

Peine (ots)

Verbundkontrolle in Peine

Im Rahmen der erhöhten Präsenz und im Zusammenhang mit den Maßnahmen nach den Ausschreitungen der Silvesternacht hat in den Abendstunden des 09.02. eine Kontrolle des Sicherheitsverbundes in Peine stattgefunden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes, des Zolls und der Polizei haben gemeinsam in einer anlasslosen Kontrolle die Räumlichkeiten eines Kulturvereins in der Braunschweiger Straße überprüft. Bei dieser Kontrolle konnten mehrere illegale Glücksspielautomaten festgestellt werden. In Zusammenhang mit diesen Automaten mussten mehrere Strafverfahren eingeleitet werden, wie die Veranstaltung unerlaubten Glücksspiels und verschiedene Verstöße gegen das Steuerrecht. Darüber hinaus waren Verstöße gegen die Brandschutzverordnung und Datenschutzrechtliche Vergehen zu ahnden. Neben den Spielautomaten, die in der illegalen Glücksspielstätte gefunden wurden, sind auch Aufzeichnungen und Datenträger beschlagnahmt worden, die weitere Hinweise auf Verstöße liefern könnten. Noch während der Einsatzmaßnahmen trat aus einer Gruppe von Schaulustigen ein 39-jähriger Mann hervor, versuchte die Maßnahmen zu stören und bedrohte einen 24-jährigen Polizeikommissar. Gegen den Mann wurde ebenfalls Anzeige erstattet. Davon abgesehen verliefen die Kontrollen friedlich und störungsfrei und waren gegen 23:00 Uhr abgeschlossen.

