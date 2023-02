Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: zwei Einbrüche in Wohnhäuser Donnerstag, 09.02.2023 Unbekannte Einbrecher haben am Donnerstag zwei Wohnhäuser in Wolfenbüttel während der Abwesenheit der Bewohner heimgesucht. Der oder die Täter drangen zwischen 14:30 Uhr und 17:45 Uhr nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der ...

mehr