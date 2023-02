Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 10. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Donnerstag, 09.02.2023

Unbekannte Einbrecher haben am Donnerstag zwei Wohnhäuser in Wolfenbüttel während der Abwesenheit der Bewohner heimgesucht. Der oder die Täter drangen zwischen 14:30 Uhr und 17:45 Uhr nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße ein. Ebenfalls über die Terrassentür gelangten der oder die Täter zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein weiteres Haus in der Erhart-Kästner-Straße. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Polizei in beiden Fällen an 05331 / 933-0.

