Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: 32-jährige Radfahrerin wird durch Unfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 04.05.2022, ist eine Radfahrerin durch einen 52-jährigen Autofahrer in Burgdorf angefahren worden. Die 32-Jährige querte auf ihrem Fahrrad die Fahrbahn auf einem Fußgängerüberweg und wurde vom Pkw erfasst. Durch den Unfall erlitt sie schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 21:25 Uhr der 52-Jährige mit seinem Pkw VW Sharan den Ostlandring aus Richtung Immenser Landstraße kommend in Burgdorf. In Höhe der Bushaltestelle "Duderstädter Weg" kreuzte zeitgleich die 32-Jährige auf ihrem Fahrrad von links kommend den dortigen Fußgängerüberweg. Der 52-Jährige fuhr die Radfahrerin an, welche auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Durch den Unfall erlitte die 32-Jährige schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. /bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell