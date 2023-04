Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht mit Sachschaden (12.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Salinenstraße. Ein Unbekannter fuhr auf dem Parkplatz eines Großmarktes zwischen zwei geparkten Autos durch und streifte dabei beide Fahrzeuge. Dabei entstand an einem Peugeot 208 ein Schaden an der vorderen Stoßstange in Höhe von rund 2.500 Euro, an einem Skoda Fabia eine Beschädigung am hinteren Kotflügel in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

