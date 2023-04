Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Jahnstraße - Polizei sucht Zeugen (12.04.2023)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Jahnstraße in Engen ereignet hat. Ein 54-jähriger Mann fuhr mit einem VW Polo auf der Jahnstraße in Richtung Industriegebiet. Auf Höhe einer Engstelle im Bereich der neuen Sporthalle hielt der 54-Jährige zunächst neben einem am Fahrbahnrand stehenden Lastwagen an, um einem entgegenkommenden unbekannten Autofahrer die Durchfahrt zu ermöglichen. Nachdem der Unbekannte schnell unterwegs war, musste der VW-Fahrer nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er den Lastwagen seitlich. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Am VW und dem Laster entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Auto machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell