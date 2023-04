Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunken mit gestohlenem Fahrrad unterwegs (12.04.2023)

Konstanz (ots)

Am Mittwoch am frühen Abend haben Beamte des Polizeireviers Konstanz einen betrunkenen Fahrraddieb geschnappt. Gegen 18 Uhr teilte eine Zeugin einem Mann mit, der am Zähringerplatz ein dort angeschlossenes pink farbenes Rennrad aufgebrochen habe und damit in Richtung Steinstraße weggefahren sei. Im Bereich der Schneckenburgstraße trafen die Polizisten den 53-Jährigen schließlich auf dem entwendeten Fahrrad fahrend an. Bei der Kontrolle des Mannes stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Daraufhin musste der Dieb in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und der Trunkenheitsfahrt.

