POL-BOR: Groß Reken - Radfahrerin leicht verletzt

Gronau-Epe (ots) - Auf etwa 25 Meter Kabel abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag, 14.07.2022, in Gronau-Epe. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter auf einer Baustelle am Einstein-Ring einen Schaltschrank auf. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten ...

